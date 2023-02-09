Стала известна толщина льда на Волге в Самарской области 9 февраля 2023 года

В среднем толщина составляет 30-40 сантиметров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спасатели измерили толщину льда на Волге в Самарской области. Обновленные показатели в четверг, 9 февраля 2023 года, озвучили в пресс-службе региональной поисково-спасательной службы.

На улице Первомайской толщина ледяного покрова остается на прежнем уровне. На левой стороне Волге, в 200 метрах от берега, она равна 40 сантиметрам. На расстоянии 300 метров – 40-45 сантиметрам. Показатели не изменились и в районе поляны Фрунзе. На левом берегу толщина льда составляет 25-30 сантиметров.

При этом на Красной Глинке лед стал немного тоньше. В начале февраля его толщина равнялась 29-40 сантиметрам и на левом берегу. Сейчас этот показатель равен 19-36 сантиметрам.

К ЧИТАТАЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.