Самарцев приглашают на вечер хореографии Мариуса Петипа 24 февраля 2023 года

Зрители увидят яркие номера в хореографии Мариуса Петипа / Фото: САТОБ

В пятницу, 24 февраля 2023 года, в Самарском театре оперы и балета состоится вечер хореографии Мариуса Петипа – «Grand pas Петипа» (6+). Жителей города приглашают посетить уникальное событие.

Мариус Петипа (1818-1910) – выдающийся российский хореограф французского происхождения. Он известен как создатель русского классического балета. Он проработал в России более полувека. За это время поставил свыше 60 спектаклей, в числе которых «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Корсар», «Жизель» и многие другие.

Балеты Мариуса Петипа отличались яркой зрелищностью, масштабом и грандиозностью. Музыку для них писали Петр Чайковский, Александр Глазунов, Людвиг Минкус и Цезарь Пуни.

В концертной программе «Grand pas Петипа» будут представлены номера в хореографии Мариуса Петипа. Зрители увидят фрагменты из «Венецианского карнавала», «Пробуждения Флоры», «Арлекинады» и др. Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.