«Крылья Советов» не покажут матч со «Спартаком» на турецком сборе 10 февраля 2023

Игорь Осинькин не хочет заранее раскрывать соперникам всех секретов. Фото: ПФК "Крылья Советов"

На третьем турецком сборе самарские «Крылья Советов» проведут 4 контрольных матча. Они уместятся в два игровых дня. Но ни одного из этих матчей болельщики не увидят.

10 февраля «Крылья» сначала сыграют с молодежкой московского «Спартака», а затем встретятся с казахстанским «Аксу». Второй игровой день запланирован на 16 февраля. Спарринг-партнерами самарцев выступят «Нефтчи» из Ферганы (Узбекистан) и московское «Торпедо».

Третий сбор посвящен непосредственно подготовке к рестарту сезона. По этой причине контрольные матчи на этом этапе тренерский штаб Игоря Осинькина традиционно проводит в частично закрытом режиме.

- Матчи на третьем сборе, как и годом ранее, транслироваться на нашем ютуб-канале не будут, но мы проведем подробные текстовые трансляции в нашем телеграм-канале, - объявила пресс-служба «Крыльев Советов».

Ранее был опубликован список игроков, отправившихся в составе самарской команды на третий сбор.