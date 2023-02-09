Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт9 февраля 2023 12:26

«Крылья Советов» не покажут матч со «Спартаком» на турецком сборе 10 февраля 2023

В самарском клубе объяснили, почему не будет видеотрансляций контрольных игр
Евгений ЕГОРОВ
Игорь Осинькин не хочет заранее раскрывать соперникам всех секретов. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Игорь Осинькин не хочет заранее раскрывать соперникам всех секретов. Фото: ПФК "Крылья Советов"

На третьем турецком сборе самарские «Крылья Советов» проведут 4 контрольных матча. Они уместятся в два игровых дня. Но ни одного из этих матчей болельщики не увидят.

10 февраля «Крылья» сначала сыграют с молодежкой московского «Спартака», а затем встретятся с казахстанским «Аксу». Второй игровой день запланирован на 16 февраля. Спарринг-партнерами самарцев выступят «Нефтчи» из Ферганы (Узбекистан) и московское «Торпедо».

Третий сбор посвящен непосредственно подготовке к рестарту сезона. По этой причине контрольные матчи на этом этапе тренерский штаб Игоря Осинькина традиционно проводит в частично закрытом режиме.

- Матчи на третьем сборе, как и годом ранее, транслироваться на нашем ютуб-канале не будут, но мы проведем подробные текстовые трансляции в нашем телеграм-канале, - объявила пресс-служба «Крыльев Советов».

Ранее был опубликован список игроков, отправившихся в составе самарской команды на третий сбор.