В Самарской области горе-мать отправится в колонию за неуплату алиментов дочери

Судьбу матери решил суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе отдали под суд жительницу села Бахилово. Женщина задолжала деньги на содержание собственного ребенка. Подробности сообщили в прокуратуре Самарской области.

По данным надзорного органа, горе-мать долгое время не платила алименты своей дочери. Ее подвергли административному наказанию, но проблему это не решило. Женщина так и не устроилась на работу и не спешила гасить долг. Тогда в дело вмешался суд.

Отмечается, что во время заседания сельчанка не признавала свою вину. Суд признал ее виновной по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Ей назначили наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении.

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