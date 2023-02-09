Еще 574 жителя Самарской области заболели коронавирусом 9 февраля 2023 года

Общее число случаев заражения перевалило за 500 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились новые данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В четверг, 9 февраля 2023 года, суточный прирост инфицированных составил 574 человека. Это почти на сотню больше, чем сутками ранее. Общее число случаев заражения достигло 500 529, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в Самарской области в больницы госпитализировали 45 ковид-пациентов. При этом растет число тех, кто вылечился и благополучно закончил лечение. С больничного выписались еще 296 человек. За все время победить заразу смогли 487 593 жителя региона.

Еще одна хорошая новость – за прошедший день ни одной смерти среди больных с КВИ зафиксировано не было. Всего с начала пандемии в Самарской области произошло 8 223 летальных случая.

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