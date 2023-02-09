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НовостиОбщество9 февраля 2023 12:40

Еще 574 жителя Самарской области заболели коронавирусом 9 февраля 2023 года

Это почти на сотню человек больше, чем сутками ранее
Анастасия ФИЛАТОВА
Общее число случаев заражения перевалило за 500 тысяч

Общее число случаев заражения перевалило за 500 тысяч

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились новые данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В четверг, 9 февраля 2023 года, суточный прирост инфицированных составил 574 человека. Это почти на сотню больше, чем сутками ранее. Общее число случаев заражения достигло 500 529, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в Самарской области в больницы госпитализировали 45 ковид-пациентов. При этом растет число тех, кто вылечился и благополучно закончил лечение. С больничного выписались еще 296 человек. За все время победить заразу смогли 487 593 жителя региона.

Еще одна хорошая новость – за прошедший день ни одной смерти среди больных с КВИ зафиксировано не было. Всего с начала пандемии в Самарской области произошло 8 223 летальных случая.

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