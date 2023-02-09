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НовостиОбщество9 февраля 2023 13:49

Стало известно, когда климатическая весна придет в Самарскую область в 2023 году

Скорее всего, с календарной она не совпадет
Анастасия ФИЛАТОВА
Первая половина марта 2023 года обещает быть снежной

Первая половина марта 2023 года обещает быть снежной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда в Самарскую область в 2023 году придет климатическая весна. С календарной она, скорее всего, не совпадет. Предварительный прогноз опубликовал сервис Gismeteo.

Судя по всему, март 2023 года начнется со снегопада и даже немного с дождя. Осадки разной интенсивности ожидаются с 1 по 11 число. В эти дни температура воздуха ожидается в пределах 0…-3 градусов. По ночам столбик термометра будет опускаться до -7 градусов.

До плюсовых значений температура воздуха начнет подниматься только во второй половине месяца. К примеру, 19 марта прогнозируется +1 градус, а 24-го – уже +5. В этот период возможны небольшие осадки в виде дождя.

Отметим, синоптики Приволжского УГМС пока не давали прогноз на сроки прихода весны в Самарскую область.

Предварительный прогноз погоды на март 2023 года в Самаре / Фото: www.gismeteo.ru

Предварительный прогноз погоды на март 2023 года в Самаре / Фото: www.gismeteo.ru

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