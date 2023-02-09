В Тольятти женщина едва не лишилась автомобиля из-за долгов по штрафам ГИБДД

В результате нарушительнице пришлось платить порядка 400 тысяч рублей. Фото: УФССП по Самарской области

В Тольятти любительница быстрой езды едва не осталась без автомобиля. Она накопила 166 штрафов за превышение скорости, но оплачивать их не спешила. Тогда в дело вмешались судебные приставы.

Как сообщили в УФССП по Самарской области, у женщины образовался долг в размере 260 тысяч рублей. Ей арестовали счета, запретили совершать регистрационные действия в отношении автомобиля. Но эти меры не помогли. В результате сумма долга была увеличена еще на 130 тысяч рублей.

Позднее приставы узнали, где находится автомобиль нарушительницы, после чего составили акт описи и ареста имущества. Только тогда женщина нашла деньги и оплатила долги.

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