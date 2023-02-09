Сбербанк рассказал о финансовых результатах января 2023 года

По данным пресс-службы, с начала года банк увеличил количество своих клиентов: физических лиц на 200 тысяч, количество пользователей подписки СберПрайм на то же число пользователей, а количество корпоративных клиентов достигло 3 млн, что на 0,3% больше, чем в начале года.

Розничный кредитный портфель составил 12,2 трлн рублей, показав рост на 1% за январь в основном за счет ипотечного кредитования, кредитных карт, остатки по которым прибавили более 3% за месяц. Выдачи кредитов по сравнению с январем прошлого года увеличились и составили 415 млрд рублей, из которых более 170 млрд руб. – ипотечные кредиты (+5.2% по сравнению с январем прошлого года).

При этом корпоративный кредитный портфель снизился на 0.9% и составил 18.6 трлн рублей. В банке такую динамику объяснили погашением кредитов несколькими крупными заемщиками. В январе корпоративным клиентам было выдано порядка 800 млрд рублей. Однако качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности составила 2.2% на конец января.

Несмотря на сильный финансовый результат в январе прошлого года, банк обеспечил прирост чистой прибыли на 10% г/г, заработав более 110 млрд рублей в январе 2023 года.

Председатель Правления банка Герман Греф подчеркнул, что позитивные тренды, которые были в конце прошлого года, сохранились и в начале 2023 года:

- В январе мы увидели продолжение позитивных трендов, которые наблюдались в конце прошлого года, несмотря на сезонное снижение деловой активности, – отмечает Греф. – Уверенный рост основных доходных статей, стабильное качество кредитного портфеля и сдержанный рост расходов позволили банку нарастить прибыль на 10% по отношению к январю 2022 года и получить более 110 млрд рублей.