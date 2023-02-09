Беседовал со спортсменами о любви и долге: в Тольятти скончался тренер Анатолий Матвеев

Анатолий Матвеев скончался после продолжительной болезни. Фото: vk.com/tglsport

В среду, 8 февраля 2023 года, ушел из жизни известный и любимый многими тренер Анатолий Матвеев. Он скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта администрации Тольятти.

– Он был бесконечно предан своему делу. Чуткий, проницательный, высочайший профессионал беговых дисциплин по легкой атлетике. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, – поделились в управлении физической культуры и спорта Тольятти.

Анатолий Матвеев работал преподавателем МБУДО СШОР №3 «Легкая атлетика». За свою карьеру он воспитал множество достойных спортсменов, которые прославились за пределами России. В их числе – участник двух Олимпийских игр, спринтер Александр Рябов, чемпионка России, победительница Московского международного марафона Светлана Байгулова. Каждый воспитанник вспоминал своего наставника с трепетом и любовью.

– Анатолий Николаевич никогда не жалел личного времени на беседы со спортсменами. Он общался с ними о любви, жизни и долге. Он был духовным отцом, сформировавшим мировоззрение своих воспитанников, – рассказывают в управлении физической культуры и спорта.

Прощание с Анатолием Матвеевым состоится в 10:00 в пятницу, 10 февраля, на городском кладбище.

«КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Матвеева.

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