В Самарской области инвалиду дали квартиру на 4-м этаже в доме без лифта

Сейчас в ситуации разбирается следственный комитет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СК РФ взял на контроль ситуацию, в которой оказался один из жителей Самарской области. Мужчина является инвалидом. В августе прошлого года он получил квартиру, однако жилье оказалось не адаптированным для его проживания. Информацию сообщили в СК России.

– Мужчина обратился к Александру Бастрыкину в социальных сетях. Он сообщил, что ему дали квартиру на четвертом этаже. При этом лифт в доме отсутствует. Из-за заболеваний мужчина лишен возможности беспрепятственно выходить на улицу. Неоднократные обращения в различные инстанции результата не принесли, – пояснили в следственном комитете.

Отмечается, что в СУ СК по Самарской области была проведена процессуальная проверка. По ее результатам в возбуждении уголовного дела было отказано. Теперь в деле намерен разобраться председатель СК РФ.

– Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК по Самарской области доклад о результатах проверки и причинах, послуживших основаниями принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела, а также о принятых мерах к разрешению проблем обратившегося, – отметили в СК России.

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