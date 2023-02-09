В Самаре завершили перенос инженерных коммуникаций из зоны строительства метро

Разработка самого котлована начнется примерно через полторы недели Фото: администрация Самары

В Самаре продолжаются масштабные работы по строительству станции метро «Театральная». Строители уже завершили перенос инженерных коммуникаций. Об этом сообщили в региональном Минстрое.

– Сейчас рабочие возводят ограждения для будущего стартового котлована. Этот этап работ будет завершен примерно через полторы недели, далее строители приступят к разработке самого котлована, – пояснили в министерстве строительства Самарской области.

Напомним, новая станция свяжет удаленные районы города с историческим центром. Она также позволит завершить строительство первой линии самарского метрополитена. Объект должен быть готов в 2024 году, но не исключено, что он будет сдан раньше срока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Два щита пойдут навстречу друг другу: власти рассказали, как будут строить станцию метро «Театральная» в Самаре

Станцию метро «Театральная» в Самаре копать сразу с двух сторон (подробности)