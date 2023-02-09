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НовостиОбщество9 февраля 2023 16:30

В Самаре завершили перенос инженерных коммуникаций из зоны строительства метро

Сейчас строители возводят ограждения для стартового котлована
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Разработка самого котлована начнется примерно через полторы недели

Разработка самого котлована начнется примерно через полторы недели

Фото: администрация Самары

В Самаре продолжаются масштабные работы по строительству станции метро «Театральная». Строители уже завершили перенос инженерных коммуникаций. Об этом сообщили в региональном Минстрое.

– Сейчас рабочие возводят ограждения для будущего стартового котлована. Этот этап работ будет завершен примерно через полторы недели, далее строители приступят к разработке самого котлована, – пояснили в министерстве строительства Самарской области.

Напомним, новая станция свяжет удаленные районы города с историческим центром. Она также позволит завершить строительство первой линии самарского метрополитена. Объект должен быть готов в 2024 году, но не исключено, что он будет сдан раньше срока.

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