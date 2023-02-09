В Тольятти должностные лица медучреждения забирали выплаты младшего персонала

Обнаружить нарушения законодательства удалось в результате выездной проверки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Должностных лиц Тольяттинского кожно-венерологического диспансера уличили в мошенничестве. Предполагается, что они забирали выплаты, которые начислялись младшему персоналу. Махинации всплыли наружу в четверг, 8 февраля 2023 года. В этот день прокуратура наведалась в медучреждение с проверкой.

– Выяснилось, что 2022-2023 годах должностные лица медучреждения получали от младших работников деньги, которые начислялись младшему персоналу в качестве стимулирующих выплат и надбавок за увеличенный объем работы в рамках нацпроекта «Здравоохранение», – рассказали в прокуратуре Тольятти.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Сейчас следствие выясняет размер причиненного ущерба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.