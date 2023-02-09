Дмитрий Азаров наградил победителей областного журналистского конкурса

Участие в церемонии приняли почетные гости. Фото: Дмитрий Бурлаков

Глава региона Дмитрий Азаров вручил награды победителям областного журналистского конкурса и лауреатам премии «Золотое перо губернии». Церемония награждения состоялась 9 февраля 2023 года в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого».

– Вы - тот нерв, который чувствует общественное настроение, переживания людей. Без такой здоровой, профессиональной нервной системы, которой являются все сотрудники СМИ, я думаю, двигаться вперед, развиваться опережающими темпами, сохранять человечность и достоинство было бы просто невозможно, – обратился к журналистам губернатор.

В этом году конкурс проводился по двум темам: «Год культурного наследия народов России» и «Специальная военная операция. #СвоихНеБросаем». Всего было подано 159 заявок – это более 500 работ. 51% заявок поступил от муниципальных СМИ и 49% – от региональных.

Впервые в истории конкурса на сцене присутствовали представители экспертного жюри, которые вскрывали конверты с именами лауреатов. В качестве почетного гостя была приглашена Екатерина Колотовкина. Участие в церемонии также принял председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Совместно с Дмитрием Азаровым он вручил председателю Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирине Цветковой благодарственное письмо президента РФ, отметив, что самарское отделение Союза журналистов – одно из лучших в стране.

Отметим, что в этом году участие в конкурсе принимали только творческие группы. В результате победу одержали 16 медиа. Пять журналистов стали лауреатами именных премий регионального Союза журналистов, еще трое – лауреатами конкурса «Золотое перо губернии – 2022».

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