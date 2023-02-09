Автомобилист из Тольятти получил срок за пьяную езду

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суд вынес приговор жителю Тольятти. Мужчину уличили в неоднократных пьяных поездках. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Автомобилист из Тольятти ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. Тем не менее, в сентябре 2022 года он вновь выпил и сел за руль. Впрочем, поездка длилась недолго: в селе Ташелка Ставропольского района нарушителя остановили полицейские.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Отмечается, что он признал свою вину. Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно. Кроме того, автомобилист лишился водительских прав на 2 года.

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