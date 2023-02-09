Тольяттинский "Акрон" учинил разгром сербскому "Железничару"

"Акрон" пять раз поразил ворота сербского "Железничара". Фото: ФК "Акрон"

Тольяттинский "Акрон" во втором матче игрового дня учинил разгром команде "Железничар" из сербского города Панчево. Контрольный матч завершился победой волжан со счетом 5:1.

В футбольном мире больше известен другой "Железничар" - из Боснии. "Железнодорожники" (именно так переводится название клуба) из Сербии играют в первой лиге национального первенства (аналог российской ФНЛ), где занимают 3-е место, опережая "Раднички", которым недавно проиграли на сборе "Крылья Советов".

Однако "Акрону" сербы не смогли навязать серьезного сопротивления. Уже к 16-й минуте счет был 2:0 (отличились Палиенко и Апеков), а перед перерывом Апеков довел счет до крупного. Во втором тайме "железнодорожники" один гол отыграли. Но затем Савичев с пенальти записал на свой счет мяч в плюс к двум ассистам. А под занавес Песегов пальнул сверхдальним, и мяч от крестовины в пятый раз побывал в воротах сербской команды.

Утром того же дня 9 февраля "Акрон" уступил 1:2 узбекской "Бухаре".