В Самарскую область 10 февраля 2023 года придет густой туман

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности Фото: Ольга НОВИКОВА

В пятницу, 10 февраля 2023 года, в Самарской области ожидается сильный туман. Погодные изменения начались еще ночью и сохранятся до утра. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

– Местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее. Он сохранится до конца ночи и утром 10 февраля. В регионе объявлен желтый уровень опасности, – информирует ГУ МЧС по Самарской области.

По данным Приволжского УГМС, днем 10 февраля в регионе будет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Утром, помимо тумана, ожидается изморозь. На улице при этом будет тепло – температура воздуха составит всего -3, -8 градусов. Порывы юго-западного ветра достигнут 5-10 метров в секунду.

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