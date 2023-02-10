Самарский стоматолог Максим Хайкин рассказал о сохранении здоровья зубов у детей

Посещать стоматолога надо не реже чем раз в полгода. Фото: минздрав Самарской области

Главный детский стоматолог региона Максим Хайкин рассказал о важной роли родителей в предупреждении развития стоматологических заболеваний у детей. Наиболее распространенными из них являются кариес зубов и болезни периодонта.

— Заботиться о стоматологическом здоровье надо начинать с самого рождения ребенка. Чистить зубы надо уже с первого прорезавшегося зуба. Лучше всего впервые посетить стоматолога, когда малышу незнакомы зубная боль и страх, — отметил Максим Борисович.

Для сохранения зубов здоровыми стоматологи советуют правильно подбирать зубную щетку и пасту, скребок для языка и зубная нить. Также необходимо посещать стоматолога не реже чем раз в полгода для профилактики и включать в рацион овощи, фрукты и зелень, ведь они содержат витамины и микроэлементы.

Ранее, о том что кальций для зубов не так полезен, рассказала врач-стоматолог Люция Розакова "КП-Самара".

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