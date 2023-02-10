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НовостиОбщество10 февраля 2023 4:41

Самарцы отказались от празднования Дня святого Валентина в 2023 году

Против праздника выступили 71% жителей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
При этом мужчины признаются, что все-таки порадуют дам своего сердца букетами

При этом мужчины признаются, что все-таки порадуют дам своего сердца букетами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году жители Самары решили не праздновать День святого Валентина. Об этом самарцы заявили в опросе сервиса SuperJob. Оказалось, что отметить праздник влюбленных хотят 19% опрошенных. У 71% горожан таких планов нет.

Впрочем, некоторые мужчины все-таки порадуют своих дам букетами. Подарить цветы решили 30% самарцев. Все состоят в браке или отношениях. Праздновать будут и на работе – работники компаний (6%) заявили, что у них будет организована почта с валентинками.

Отмечается, что за последние годы интерес к Дню всех влюбленных стал значительно ниже. Например, в 2007 году его отмечали 50% россиян. Сегодня на это готовы только 13% жителей страны.

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