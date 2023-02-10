Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря выступит в Самаре 10 февраля

Программа концерта включает все хоровые жанры. Фото: минкульт Самарской области

Сегодня, 10 февраля, в 19:00 в Самарской государственной филармонии пройдет концерт «Зачарованная Русь» праздничного мужского хора Московского Данилова монастыря.

Хор является регулярным участником богослужений во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. В репертуаре представлено более 1000 произведений. Программа концерта включает все хоровые жанры. Большая часть репертуара исполняется без инструментального сопровождения.

Новая программа «Зачарованная Русь» предполагает исполнение различных вариантов канонических распевов, духовных произведений современных композиторов в сочетании со светским репертуаром, например, «Гори, гори, моя Звезда».

Организаторы уверяют концерт будет интересен как глубоко религиозному зрителю, так и ценителям хорошей музыки и литературы.