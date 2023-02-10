В Самаре пройдет аукцион на комплексное развитие трех территорий в Кировском районе

Начальная цена аукциона – свыше 9 млн. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары планируют отдать под комплексное развитие три несмежных участка, расположенных в Кировском районе. Их общая площадь составляет 15,04 Га. Информация отражена в постановлении мэрии.

Одна из территорий площадью 6,72 Га находится в границах проспектов Юных Пионеров, Кирова, улиц Вольской и Краснодонской. Площадь второго участка равна 2,89 Га. Он расположен в границах проспекта Юных Пионеров, улицы Севастопольской, Енисейской, Каховской. Третья площадка находится в границах проспекта Юных Пионеров, улиц Каховской и Вольской. Площадь – 5,43 Га.

Сейчас мэрия объявила аукцион на право заключения договора. Его начальная цена составляет 9 043 276 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.