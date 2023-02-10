Автомобили сгорели дотла: в Самарской области произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками

Автомобили были полностью охвачены огнем Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ночь с четверга на пятницу, 10 февраля 2023 года, в Самарской области произошла жуткая авария. Два грузовика вспыхнули после столкновения. К сожалению, не обошлось без жертв.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, трагедия произошла 3:15 в Кинельском районе на 61 км дороги «Подъезд к г. Оренбург от Урал М5», около села Домашка. Там столкнулись грузовые «Вольво» и «Мерседес бенц», после чего вспыхнули. Судя по кадрам, огонь был довольно сильным – настолько, что автомобили выгорели дотла.

Авария унесла жизни двух человек. В результате ДТП погибли водители обоих транспортных средств.

– Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, – рассказал начальник ОГИБДД МО МВД России «Кинельский» подполковник полиции Андрей Бердников.

На фото - все, что осталось от машин после возгорания Фото: прокуратура Самарской области

На месте работают представители прокуратуры. Работу координирует заместитель Кинельского межрайонного прокурора Владимир Пудовкин.

– Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам будет дана оценка действиям лиц, которые отвечают за содержание указанной дороги, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

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