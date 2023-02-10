В Самарской области «кухонный боец» избил возлюбленную поленом по голове

Позднее выяснилось, что мужчина напал на подругу из-за обиды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области семейная гулянка закончилась скандалом, рукоприкладством и уголовным делом. Сожитель обиделся на свою возлюбленную и избил ее поленом. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Эта история произошла в Приволжском районе. Пара пила алкоголь, но в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Причиной перепалки стали давние обиды. Видимо, мужчина оказался более обидчивым – он схватил с пола полено и начал бить им свою подругу. 65-летняя женщина получила несколько ударов по голове. Согласно заключению медицинской экспертизы, ее здоровью был причинен легкий вред.

В отношении 53-летнего нападавшего возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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