Работница ночного клуба обокрала посетителя в Самарской области

Накануне вечером мужчина вместе с друзьями отдыхал в ночном клубе. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани 31-летняя местная жительница, работающая в ночном клубе, украла сотовый телефон и деньги с банковской карты посетителя.

— О пропаже сотового телефона, в чехле которого находилась банковская карта, сообщил 35-летний мужчина. Сумму причиненного ущерба он оценил в 31 тысячу рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Накануне вечером он вместе с друзьями отдыхал в ночном клубе на улице Ульяновской. Во время отдыха сотовый телефон находился на столе рядом с ним. Когда мужчина собрался уйти, то обнаружил пропажу.

Воровкой оказалась ранее не судимая работница ночного клуба, в котором и отдыхал местный житель. Женщина призналась, что бесконтактным способом она оплатила продукты питания, сигареты, декоративную косметику и парфюм. Телефон вернули законному владельцу.

В настоящий момент два возбужденных уголовных дела объединены в одно производство и направлены в суд для рассмотрения по существу.

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