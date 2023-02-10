В Самаре ограничат движение транспорта по Красноглинскому шоссе 11 февраля 2023 года

Ограничения будут действовать с 5:00 до 16:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 11 февраля 2023 года, в Самаре будет ограничено движение по двум дорогам. Причина – проведение Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Информацию сообщает администрация города.

Так, проезд будет запрещен по Красноглинскому шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо, а также по дороге на кладбище «Лесное» на участке от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище.

Ограничения будут действовать с 5:00 до 16:00. Ознакомиться с организацией движения можно на схеме.

Схема: администрация Самары

Отметим, что в этот день в городе также запустят дополнительный автобусный маршрут №50у. На рейсе задействуют 4 единицы транспорта. Автобусы будут ходить от Барбошиной поляны до Красной Глинки.

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