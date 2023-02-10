Самарчанка открыла фиктивную фирму и счета в банке, а после продала их мошенникам

Необычную подработку горожанка нашла в интернете
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Менеджер одной из пиццерий Самары решила опробовать необычную подработку. Она открыла счета в банке, а после продала их мошенникам. В результате девушке удалось заработать 20 тысяч рублей и уголовное дело.
Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, 19-летняя самарчанка зарегистрировала юрлицо, изначально понимая, что работать учредителем ООО она не будет. Получив документы, девушка открыла в банке 8 расчетных счетов. Их она продала третьим лицам за 20 тысяч рублей. Правда, радость длилась недолго: схему заработка раскрыли оперативники.
В отношении девушки возбудили уголовные дела по статьям 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Расследование продолжается.
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