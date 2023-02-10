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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 6:35

В Самаре мужчины хотели похитить металл из пункта приема и потом перепродать в него же

Двух жителей задержали росгвардейцы
Ирина СИНЕГУБОВА
При виде патрульной машины, один из мужчин бросился бежать.

При виде патрульной машины, один из мужчин бросился бежать.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росгвардейцы задержали 43-летнего и 37-летнего жителей Самарской области, которые пытались украсть металлолом, чтобы позже перепродать его в этот же пункт приема.

— Вечером экипаж вневедомственной охраны патрулировал Самарский район областной столицы. Проезжая мимо пункта приема металлолома, патрульные заметили двух подозрительных мужчин, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Самарской области.

Они перебрасывали через забор трубы, уголки, швеллер и чугунную батарею. При виде патрульной машины, один из мужчин бросился бежать. Сотрудники Росгвардии задержали их. Как оказалось, жители Самарской области пытались украсть металлолом, чтобы позже перепродать его в этот же пункт приема.

Сумма похищенного составила 24 тысячи рублей. Мужчин передали полицейским для дальнейшего разбирательства. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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