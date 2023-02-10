Губернатор Самарской области встретился с победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Встреча прошла в музее-галерее "Заварка" в Самаре / Фото: Единая Россия

Губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров встретился с победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Мероприятие прошло в Доме купца Маштакова, который по инициативе общественников превратили в музей-галерею «Заварка».

– Очень рад, что креативные, общественно значимые проекты, которые вносят свой вклад в развитие культуры, рождаются и здесь, на самарской земле, – отметил Дмитрий Азаров.

На встрече с главой региона участники конкурса ПФКИ обменялись секретами успешной жизнедеятельности проекта – от зарождения идеи до грамотной подачи заявки, а также обменялись успешными практиками. Кроме того, губернатор провел мероприятие, чтобы понять, какая поддержка нужна инициативным жителям для реализации их задумок со стороны региона.

Отметим, еще одну подобную встречу планируется провести в Самарской области летом 2023 году. Ее участниками станут победители конкурса Фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов, а также представители всех муниципалитетов губернии. Целью мероприятия станет обмен опытом реализации проектов, которые получили грантовую поддержку. Дмитрий Азаров одобрил идею проведения такой встречи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.