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НовостиОбщество10 февраля 2023 6:54

В Самарской Губдуме предложили направить пенсионные выплаты чиновников мобилизованным жителям

Такой законопроект разработал депутат Максим Федоров
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Отменить пенсионные доплаты могут экс-чиновникам, которые не проживают на территории региона

Отменить пенсионные доплаты могут экс-чиновникам, которые не проживают на территории региона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На рассмотрение в Самарскую губернскую думу поступил необычный законопроект. Его автором выступил депутат фракции КПРФ Максим Федоров. Народный избранник предлагает приостановить ежемесячную доплату к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской области.

– Сейчас выплата доплаты, пенсии за выслугу лет прекращаются в случае выезда на постоянное место жительства за пределы России. В настоящее время имеются случаи, когда выплату получают лица, которые не проживают в Самарской области. Их заслуги перед жителями губернии остаются под вопросом, – указано в пояснительной записке.

Отменить доплаты предлагается до окончания СВО, а высвободившиеся средства направить на поддержку семей мобилизованных и других жителей региона.

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