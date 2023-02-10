Памятник Ф.Э. Дзержинскому взяли под охрану в Самаре

Памятник известному революционеру установили в Самаре в 1967 году Фото: Яндекс. Карты

В Самаре взяли под охрану еще один объект культурного наследия народов РФ. Речь идет о памятнике Феликсу Дзержинскому, который установлен на одноименной площади. Соответствующий приказ опубликовало УГООКН Самарской области.

Согласно документу, предметом охраны ОКН стали парадный лестничный подъем, площадка из красных гранитных плит, постамент из девяти блоков и чугунный бюст, покрытый черным лаком.

Напомним, памятник Ф.Э. Дзержинскому – российскому и польскому революционеру, основателю и руководителю ВЧК – установили в Самаре в 1967 году. Известный государственный и партийный деятель изображен в шинели с поднятым воротником, накинутой на правое плечо. Авторы композиции – архитектор Алексей Моргун и скульптор Игорь Федоров.

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