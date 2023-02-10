В Самаре продадут иномарку мужчины и деньги отдадут в счет погашения его долга по алиментам

Транспортное средство мужчины было объявлено в розыск. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Житель Советского района Самары не выплатил алименты своему ребенку в размере почти 400 тысяч рублей. За это судебные приставы арестовали автомобиль должника.

— Самарец являлся собственником иномарки, ее объявили в розыск. Сотрудники службы узнали, где находится транспортное средство, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Был составлен акт описи и ареста автомобиля, после этого машину передали на ответственное хранение специализированной организации. Теперь когда документы подготовят, иномарку передадут на реализацию, а вырученные с продажи деньги пойдут в счет погашения долга перед ребенком.

Если мужчина и дальше продолжит скрываться и уклоняться от выплаты алиментов, то ему грозит уголовная ответственность. Сейчас самарец все еще не погасил задолженность и не приступил к переводу ежемесячных платежей ребенку.

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