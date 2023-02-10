Пенсионер на Lada Kalina спровоцировал аварию в Советском районе Самары 9 февраля

В ДТП пострадала 34-летняя пассажирка иномарки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 9 февраля, в 18:50 в Советском районе Самары 62-летний водитель автомобиля Lada Kalina столкнулся с Chevrolet Aveo.

— Пожилой мужчина ехал по улице Физкультурной. Напротив дома № 88 он поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора и не уступил дорогу, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

На встречном направлении прямо двигался автомобиль Chevrolet Aveo, за рулем которого находился 36-летний водитель. В результате транспортные средства столкнулись.

В ДТП пострадала 34-летняя пассажирка иномарки, в больнице ей назначили амбулаторное лечение. По данным полицейских, пенсионер к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался два раза.

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