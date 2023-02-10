«ПроШкола» и ГК «ПИК» окажут содействие в строительстве студенческого кампуса в Самаре

Ранее проект кампуса получил федеральную поддержку

Международный студенческий кампус, который появится в Самаре, будет построен с учетом мнений делового и профессионального сообщества. Об этом стало известно на первом дне стратегической сессии в четверг, 9 февраля.

Участники обсудили инфраструктуру кампуса, а также строительство спортивных и социальных объектов, которые помогут сделать учебу более комфортной.

– Кампус – это инфраструктура для для семи ведущих вузов, которые участвуют в проекте. Сейчас мы решаем, какой нужен спорт, аудитории коворкинг. Это, наверное, первый кампус в стране, где мы пытаемся построить так называемую образовательную вертикаль в инфраструктуре, – рассказала гендиректор ООО «ПроШкола», исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова.

В рамках первого дня стратегической сессии правительство Самарской области, «ПроШкола» и ГК «ПИК» подписали трехстороннее соглашение об информационном взаимодействии при реализации проекта.

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