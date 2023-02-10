ВТБ предупреждает о новой схеме мошенников с фейковым приложением в AppStore

Мошенники все чаще звонят через мессенджеры и соцсети. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Специалисты ВТБ зафиксировали новую активность мошенников, которые зарегистрировали в AppStore клон приложения банка, а затем начали обзванивать пользователей от имени банка с предложением установить приложение. Подобные ресурсы являются фишинговыми и несут угрозу финансовой безопасности.

- Мы ежедневно мониторим магазины приложений на предмет появления там фейковых ресурсов, маскирующихся под наш интернет-банк. Сегодня наши специалисты зафиксировали регистрацию фишингового клона «В Банк: Доступ Онлайн», который создан мошенниками для получения данных о клиентах с последующим выводом средств. Новизна состоит в том, что злоумышленники действуют проактивно и сразу после регистрации приложения стали обзванивать пользователей от имени нашего банка с предложением скачать приложение. В данном вопросе ключевое значение имеет скорость – чем быстрее Apple удалит этот вредоносный ресурс, тем меньше клиентов станут потенциальными жертвами злоумышленников. Соответствующий запрос в Apple был отправлен с нашей стороны незамедлительно, - комментирует старший вице-президент, директор департамента цифрового бизнеса банка Никита Чугунов.

После спада активности мошенников в начале года, в феврале число ежедневных звонков растет примерно на 20%. Чтобы сохранить свои средства в безопасности, специалисты банка рекомендуют устанавливать только те приложения, ссылки на которые указаны на сайте ВТБ. Их подлинность могут также подтвердить операторы в контакт-центре по номеру 1000.

Эксперты банка прогнозируют, что в 2023 году вырастет количество звонков злоумышленников через мессенджеры и социальные сети, также они будут активнее использовать для хищений технологию оплаты через СБП по QR-коду.