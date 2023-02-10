Путин поручил распространить опыт Самарской области по реабилитации бойцов СВО по всей стране

Президент РФ высоко оценил самарскую программу по работе с вернувшимися из зоны СВО
Фото: kremlin.ru
Опыт Самарской области по реабилитации военнослужащих, принимавших участие в СВО, распространят по всей стране. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Об этом стало известно в четверг, 9 февраля 2023 года, на заседании наблюдательного совета АСИ, которое прошло в режиме ВКС.
Общественный помощник губернатора Самарской области Наталья Полянскова представила участникам мероприятия проект «Возвращение». Его цель – медицинская и психологическая реабилитация бойцов СВО, помощь с возвращением к мирной жизни.
- Губернатор утвердил комплексный межведомственный план мероприятий по поддержке вернувшихся со спецоперации. Он включает не только социальные гарантии, реабилитацию, трудоустройство, но и организацию свободного времени, - отметила Наталья Полянскова.
По ее словам, к концу первого квартала 2023 года в Самарской области планируют запустить сервис «Возвращение» на портале «Госуслуги». С помощью него военнослужащие смогут в режиме «одного окна» получать все необходимые меры поддержки. Аналогичные услуги будут доступны в офисах «Мои документы» и в МФЦ.
Глава государства поручил своему помощнику Максиму Орешкину проработать вопрос с распространением самарского проекта на все регионы.
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