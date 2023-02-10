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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 8:07

В Самаре 24-летний водитель Mitsubishi Lancer сбил женщину на пешеходном переходе

Самарчанка переходила дорогу на «красный»
Ирина СИНЕГУБОВА
В результате женщину-пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.

В результате женщину-пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 9 февраля, в 17:01 в Промышленном районе Самары 24-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer сбил женщину на пешеходном переходе.

— Молодой человек ехал со стороны улицы Литвинова в направлении Заводского шоссе. ДТП произошло напротив дома № 21к1 по улице Земеца, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Водитель иномарки наехал на 58-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Она шла слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате женщину-пешехода госпитализировали в медицинское учреждение. По данным полицейских, парень к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

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