В Самарской области полицейские помогли иностранке-акушеру получить гражданство РФ

Сотрудники полиции поздравили Нинел Григорян с получением документов и пожелали ей успехов в делах Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские помогли уроженке соседней республики получить гражданство РФ. Они оказали содействие 41-летней Нинел Григорян, которая уже не первый год живет в Тольятти и работает в местной больнице акушером. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Женщина переехала в Автоград в мае 2017 года, окончив колледж Ереванского университета менеджмента по специальности «Акушерское дело». Через год она прошла профессиональную переподготовку в Тольяттинском медицинском колледже и подтвердила медспециальность. Теперь Нинел работает акушером в городской больнице № 2.

Непрерывный трудовой стаж (2 года) и специальное образование позволили иностранке стать участницей госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Она подала необходимое заявление в управление по вопросам миграции ГУ МВД по Самарской области.

В 2022 году полицейские вручили женщине свидетельство участника программы, а также объяснили, как подать заявление на прием в гражданство РФ и какие документы необходимы. Спустя некоторое время облглавк принял решение о приеме женщины в гражданство РФ. Сотрудники полиции поздравили ее с получением документов и пожелали успехов в делах.

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