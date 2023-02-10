В Самаре студент отдал мошенникам микрозаймы, решив заработать денег

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре студент решил заработать денег, но столкнулся с мошенниками. В результате парень перевел злоумышленникам деньги, взятые в качестве микрозайма. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, 18-летний самарец списался с незнакомцем в социальных сетях. Тот предложил ему заработать деньги на инвестициях. Молодой человек согласился, но денег у него не хватало. Тогда он оформил два микрозайма.

После этого парень перевел 20 тысяч рублей на продиктованный незнакомцем счет и сел ждать проценты с инвестиций. Однако собеседник не выходил на связь. Тогда самарец понял, что столкнулся с мошенниками и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.