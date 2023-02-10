Делегация УВК ООН по делам беженцев в РФ оценила жизнь переселенцев в Самарской области

Делегация проверила, как живут и что едят вынужденные переселенцы в ПВР / Фото: t.me/ombudsman63

Самарскую область посетила делегация представительства управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в России. Она работала здесь три дня, за которые гости ознакомились с условиями проживания вынужденных переселенцев из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

Так, легация посетила пункты временного размещения «Старт» в Самаре и «Ели» в Новокуйбышевске, а также Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Единство» в Тольятти, где сейчас находятся ребята из Донецка. Гости пообщались с вынужденными переселенцами, осмотрели инфраструктуру ПВР, попробовали блюда, которые там готовят, а также побывали в местных медпунктах. Они убедились, что все переселенцы устроены хорошо, жалоб по размещению и соцобслуживанию у них нет.

Напомним, с марта 2022 года в Самарскую область прибыли около 3 тысяч эвакуированных. В настоящее время в ПВР живут более 1200. По словам омбудсмена Ольги Гальцовой, лишь 15% переселенцев думают возвращаться домой, большинство же планирует начать новую жизнь в России.

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