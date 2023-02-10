В Самарской области замначальника ФНС №11 уволили из-за утраты доверия

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нефтегорская районная прокуратура добилась увольнения заместителя начальника ФНС №11. Он лишился должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного органа, такие меры были приняты в связи с тем, что замначальника стал фигурантом уголовного дела. Следствие полагает, что в период с 2019 по 2021 год он получал взятки от предпринимателя. Общая сумма составила 214 тысяч рублей. Деньги предназначались «за общее покровительство и попустительство по службе».

Сейчас в отношении замначальника расследуется уголовное дело по п. «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Ход расследования контролирует прокуратура.

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