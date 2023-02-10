Депутат Госдумы РФ попросил генпрокуратуру проверить жалобы самарских мобилизованных

Депутату пожаловались на проблемы с документальным сопровождением солдат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов попросил Генпрокуратуру проверить жалобы мобилизованных из Самарской области. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

- Поступило несколько обращений от жен самарских мобилизованных. В них уделено особое внимание проблемам с документальным сопровождением солдат, отсутствию отметок в военных билетах, - отметил парламентарий.

Дмитрий Кузнецов пообещал разобраться с данным вопросом. Он составил письма в министерство обороны РФ, Генпрокуратуру и координационную группу по вопросам СВО. Также он направил обращение губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Депутат попросил прояснить ситуацию и провести проверку по жалобам бойцов.

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