«Жигулевская долина» стала лучшим региональным оператором «Сколково» по итогам 2022 года

Награждение состоялось на днях в Москве / Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Технопарк «Жигулевская долина» признали лучшим региональным оператором «Сколково» по итогам 2022 года. Об этом стало известно на четвертой конференции Skolkovo Regions, которая на днях прошла в Москве.

В рейтинге «Сколково» приняли участие 24 оператора из регионов страны. Федеральные эксперты оценивали их по трем критериям: прирост участников проекта в регионе, объем привлеченных резидентами инвестиций и количество полученных патентов. Если в 2021-м «Жигулевская долина» вошла в тройку лидеров, то в этом году она заняла первое место.

- «Жигулевская долина» ежегодно входит в число лучших технопарков страны. И инноваторы региона успешно реализуют здесь свои проекты с нашей поддержкой. Только по программам Фонда содействия инновациям за последние два года мы смогли привлечь 633 млн рублей федеральной поддержки для 136 компаний, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По его словам, именно в «Жигулевской долине» появился первый региональный индустриальный партнер «Сколково» - ГК «Феррони». Компания вместе с фондом запустила программу поиска технологий производства и эксплуатации умных дверей и замков. Добавим, резиденты технопарка получают комплексную поддержку. К примеру, это консультации, помощь в поиске инвесторов, организация участия в профильных выставках, привлечение льготного финансирования.

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