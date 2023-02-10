В Самаре 10 февраля 2023 года почтили память сотрудников ГУВД, погибших при пожаре

Власти региона и города возложили цветы к вечному огню и мемориальному комплексу Фото: администрация Самары

10 февраля 1999 года в здании областного ГУВД произошел трагический пожар, унесший жизни десятков человек. Спустя 24 года, 10 февраля 2023 года, жители Самары почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. У храма-часовни Святого Александра Невского состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню. Участие в церемонии приняли губернатор Дмитрий Азаров, мэр Елена Лапушкина, правоохранители, ветераны и родные погибших.

– Память об этих событиях навсегда останется в наших сердцах. Присутствие здесь руководства региона и города, руководителей силовых структур, коллег и родственников погибших - тому подтверждение, - отметил начальник областного ГУ МВД, генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

Напомним, при пожаре в здании ГУВД погибли 57 сотрудников. Более 300 человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Само здание было безвозвратно утеряно: огонь сильно повредил конструкции, остатки помещения снесли в том же году. Сейчас на месте трагедии расположен Мемориальный комплекс.

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