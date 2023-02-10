Самара вошла в топ-10 городов с самой высокой стоимостью свидания

В этом году россияне потратят на свидание на 14% больше, чем год назад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитический проект Тинькофф составил прогноз трат на День всех влюбленных в 2023 году, изучив их за последние четыре года. В топ-10 рейтинга вошла и Самара, оказавшись на 9 месте.

— Жителям Самары отметить праздник обойдется в 5697 рублей. Это один из самых высоких показателей по стране, — сообщили в пресс-службе Тинькофф.

В расчете учитывалась сумма средних чеков на стандартный набор трат во время свидания: две поездки на такси, ужин в кафе или ресторане на двоих, билеты в кино и цветы. По данным прогноза, в этом году россияне потратят на свидание на 14% больше, чем год назад.

Дороже всего отметить день всех влюбленных обойдется москвичам (8675 рублей), а также жителям Санкт-Петербурга (6501 рублей) и Краснодара (6485 рублей). Лидерами по стоимости свидания также стали Ростов-на-Дону, Новосибирск и Красноярск.

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