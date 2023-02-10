Дмитрий Азаров встретился с женами самарских военнослужащих

Открытый, честный и временами эмоциональный диалог продолжался более 2,5 часов. Фото: правительство Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с женами военнослужащих Самарской области. Диалог продолжался более 2,5 часов, во время которых участники обсудили вопросы дополнительной поддержки военных и их семей.

Один из них касался отсутствия отметок о пребывании в зоне СВО в военных билетах. Жены бойцов отметили, что этот факт в дальнейшем может сказаться на объеме выплат. Глава региона сообщил о проблеме в Минобороны РФ и попросил ускорить процесс. 10 февраля стало известно, что работа по проставлению отметок началась.

Другой вопрос, с которым обратились супруги военнослужащих – смена воинских специальностей. Одна из жен рассказала, что ее муж служит в роте саперов, однако его перевели в мотострелки. Женщина отметила, что при таком раскладе бойцам необходимо пройти дополнительное обучение. Глава региона с ней согласился.

– Специалисты готовились определенным образом, и если теперь по решению Министерства обороны они нужны на другом участке защиты Родины, они должны пройти переподготовку. Постараюсь с этим вопросом разобраться, – заверил Дмитрий Азаров.

Участницы встречи также озвучили вопросы по оказанию медицинской и реабилитационной помощи членам семей бойцов. Большинство были решены в течение суток. Жены военнослужащих поблагодарили губернатора за поддержку.

– Спасибо вам за вашу поддержку. Знаем, что вы душой и сердцем радеете за наших военнослужащих, – отметила одна из участниц встречи.

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