Детский сад эвакуировали из-за сообщения о минировании в Тольятти 10 февраля 2023 года

Сообщение о минировании садика оказалось ложным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в пятницу, 10 февраля 2023 года, на улице Мира в Тольятти произошло ЧП. Там эвакуировали детский сад «Филиппок». На место съехались все экстренные службы города. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Поступила информация, что сад заминирован. Детей из сада эвакуировали. Центр гражданской защиты Тольятти предоставил автобус в качестве пункта обогрева. Родители оповещены, они уже забирают детей. Просим сохранять спокойствие, - сообщили в городской администрации.

Специалисты обследовали здание детского сада и территорию вокруг него. Работы были завершены в 12:48. К счастью, информация о минировании не подтвердилась. Ничего опасного там не нашли.

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