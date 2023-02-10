В городе Самарской области благоустроят еще три общественные территории в 2023 году

На дороге и тротуарах переулка Чапаева уложат асфальт, установят освещение. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2023 году в городе Октябрьске Самарской области благоустроят две пешеходные зоны и территорию бывшего Старо-Костычевского Смоленского женского монастыря. Об этом сообщили на сайте национальныепроекты.рф со ссылкой на региональное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Общественные пространства жители Октябрьска выбрали сами в ходе всероссийского рейтингового голосования. Так, на улице 3-го Октября расчистят территорию, обустроят карманы из брусчатки, установят скамейки и урны.

На дороге и тротуарах переулка Чапаева уложат асфальт, установят освещение. А на территории бывшего монастыря уложат асфальт, смонтируют ротонду, внутри которой установят гранитную книгу в память о святом схимонахе Пантелеимоне.

Помимо этого, в 2023 году в Октябрьске обустроят Александровскую аллею. Территория может стать единым транспортно-пешеходным каркасом города. Там появятся прогулочные и игровые зоны, террасы, сцена, детские и спортивные площадки, кафе.

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