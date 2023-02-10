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НовостиОбщество10 февраля 2023 10:39

В Самаре 39% жителей признались, что заводили романы на работе

Исследователи провели опрос среди населения
Алена ПРОВКИНА
Аналитики предоставили данные опроса

Аналитики предоставили данные опроса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители признались, что хотя бы раз заводили романы на работе. Аналитики опросили граждан.

По информации Авито Работа, больше трети людей вступали в романтические отношения на работе. При этом, большинство выбирают партнера одинакового статуса. Специалисты отмечают, что 60% опрошенных нейтрально относятся к любовным романам на работе, 16% - положительно. Отрицательно высказываются также 16% респондентов.

Тем не менее, в отношения с коллегами вступает меньшинство. 59% самарцев признались, что никогда не заводили служебных романов

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