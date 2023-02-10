В Самарской области иностранец отправится в колонию на 8,5 лет за килограмм наркотиков

Автомобиль остановили на посту ДПС на трассе М-5 «Урал». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ставропольский районный суд Самарской области вынес приговор иностранцу, который собирался распространить наркотики на территории региона.

— В июне 2022 года мужчина забрал свыше 1 кг героина из тайника с оптовой партией наркотических средств в городе Чехова Московской области. Курьер должен был перевезти вещество в Самару, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Для транспортировки наркотики были спрятаны под обшивку автомобиля. В Самаре курьер бы организовал закладку и передал ее координаты сообщнику. Однако на территории Ставропольского района Самарской области на посту ДПС на трассе М-5 «Урал» автомобиль перевозчика остановили.

Наркотики обнаружили и изъяли из незаконного оборота. Суд назначил мужчину 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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