В Самаре магнитные бури накроют город 11, 12 и 13 февраля 2023 года

Метеочувствительным горожанам следует подготовиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты предупредили местных жителей о надвигающейся магнитной буре. Ее сила составит 3 балла.

По информации my-calend, буря накроет областную столицу с 11 по 13 февраля 2023 года. В эти дни горожане могут почувствовать усталость, сонливость, головную боль и потерю концентрации. Метеочувствительным жителям следует подготовиться.

Напомним, синоптики также предупредили жителей о резком похолодании. Отметка столбика термометра упадет до -20 градусов в конце февраля 2023 года. Резкое понижение начнется с 16 февраля.

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