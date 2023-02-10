Цикл концертов «Романсы Сергея Рахманинова» пройдут в самарском театре оперы и балета

Всего Рахманинов создал более 80 сочинений этого жанра. Фото: САТОБ

В самарском театре оперы и балета 12, 26 февраля и 4 марта в 18:00 состоятся концерты, приуроченные к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

В хронологическом порядке будут звучать все романсы величайшего русского композитора. Их исполнят в тех тональностях и для тех голосов, которые были изначально написаны автором. Всего Рахманинов создал более 80 сочинений этого жанра.

В первом концерте прозвучат три цикла романсов и не включенные в сборники первые вокальные сочинения. Во втором будут исполнены два масштабных цикла Сергея Рахманинова, написанные им в первые годы двадцатого столетия.

В третий концерт вошли два последних цикла романсов, написанные в 1910-1916 годах. Напомним, в 1917 году Рахманинов покинул Россию и больше к этому жанру никогда не возвращался.

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